Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Команды находятся на разном уровне»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с «Динамо» (2:3).

«Было видно уже в первые две минуты, что команды находятся на разном уровне состояния. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее, быстрее», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт в понедельник, восьмого февраля, соперником подопечных Леонида Слуцкого станет «Томь».

После девятнадцати туров «Рубин» занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от пятого места на четыре зачетных балла.