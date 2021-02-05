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Слуцкий – о поражении от «Динамо»: «Команды находятся на разном уровне»

05 Февраля 2021, 20:38,

Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с «Динамо» (2:3).

«Было видно уже в первые две минуты, что команды находятся на разном уровне состояния. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее, быстрее», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт в понедельник, восьмого февраля, соперником подопечных Леонида Слуцкого станет «Томь».

После девятнадцати туров «Рубин» занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от пятого места на четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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