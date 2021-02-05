​«Реал» уволит Зидана, Рондон вернётся в Россию, а «Манчестер Сити» купит звёздного игрока летом – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете, кто сменит Зинедина Зидана на тренерском мостике «Реала», какую российскую команду может усилить Саломон Рондон, и что за трансферную бомбу готовит «Манчестер Сити» на лето. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Реал» уволит Зидана и уже выбрал нового тренера

Слухи о будущем Зинедина Зидана никуда не деваются. На этой неделе в Испании сообщили, что «Реал» уже принял решение об уходе французского тренера по окончанию сезона. В скором времени другой источник написал о том, что Зидан сохранит работу только в случае победы в Лиге чемпионов.

Вместе с тем появились слухи о том, кто займёт тренерское кресло в «Реале» после ухода Зидана. Поговаривают, что клуб выбрал Рауля, ныне работающего с молодёжным составом. Боссы «сливочных» якобы считают, что сорокатрёхлетний специалист уже готов переходить на более высокую ступень.

Неймар договорился о новом контракте с «ПСЖ» и уговаривает Мбаппе

Последние высказывания Неймара о любви к «ПСЖ» и планах выиграть с клубом Лигу чемпионов говорят о том, что бразилец остаётся в клубе. По слухам, Неймар уже договорился о новом контракте, который будет рассчитан до средины 2025 года. Теперь, как пишут СМИ, бразильский нападающий пытается уговорить пойти на такой же шаг Килиана Мбаппе, чей действующий трудовой договор истекает летом следующего года. Учитывая отличные отношения между Неймаром и Мбаппе, «ПСЖ» имеет высокие шансы сохранить звёздный дуэт форвардов.

Рондон вернётся в Россию

Халк в чемпионат России не вернулся, зато вернуться в Премьер-лигу может другой экс-форвард «Зенита» - Саломон Рондон. По слухам, переговоры об аренде венесуэльца у китайского клуба «Далянь Ифан» ведёт московский ЦСКА. В своё время в чемпионате России Рондон забил тридцать три гола в семидесяти трёх поединках за «Рубин» и «Зенит». После российского этапа в карьере венесуэльца начался английский – форвард поиграл за «Вест Бромвич» и «Ньюкасл», прежде чем отправиться в Китай. Увидим ли мы Рондона в футболке ЦСКА в весенней части сезона? Скоро узнаем.

«Наполи» уволит Гаттузо

Аурелио де Лаурентис опровергает всю информацию в СМИ касательно возможных увольнений. Впрочем, слухи о проблемах в отношениях между президентом «Наполи» и главным тренером Дженнаро Гаттузо никуда не деваются. На этой неделе появилась информация, что де Лаурентис попрощается с Гаттузо в конце сезона, будучи недовольным положением команды вдали от лидирующей позиции Серии А. Новым наставником «Наполи» может стать Рафаэль Бенитес, который недавно стал свободным от трудовых обязанностей. По слухам, де Лаурентис уже созванивался с Бенитесом.

«Манчестер Сити» готовит трансферную бомбу на лето

В контракте Эрлинга Холанна с дортмундской «Боруссией» есть пункт, согласно которому игрока можно купить в 2022 году за 75 миллионов евро. Впрочем, «Манчестер Сити» готовится провернуть столь громкий трансфер уже ближайшим летом. Если верить слухам, «горожане» будут готовы выложить за Холанна более 100 миллионов евро. В клубе уверены, что эти средства того стоят, ведь Холанн станет долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.