​«Локомотив» разгромил «Эстерсунд» на сборах в Испании

В пятницу «Локомотив» на испанском сборе проводил контрольный поединок со шведским «Эстерсундом». Команда Марко Николича организовала четыре безответных гола в ворота соперника, причём все они были забиты ещё до наступления перерыва. Сначала дублем отметился Франсуа Камано, а затем по голу на свой счёт записали Рифат Жемалетдинов и Эдер.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, двадцать первого февраля. В этот день команда Марко Николича в рамках 1/8 финала национального кубка примет проблемный «Тамбов».

После девятнадцати туров чемпионата России «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице.