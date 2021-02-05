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​«Локомотив» разгромил «Эстерсунд» на сборах в Испании

05 Февраля 2021, 18:19,

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В пятницу «Локомотив» на испанском сборе проводил контрольный поединок со шведским «Эстерсундом». Команда Марко Николича организовала четыре безответных гола в ворота соперника, причём все они были забиты ещё до наступления перерыва. Сначала дублем отметился Франсуа Камано, а затем по голу на свой счёт записали Рифат Жемалетдинов и Эдер.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, двадцать первого февраля. В этот день команда Марко Николича в рамках 1/8 финала национального кубка примет проблемный «Тамбов».

После девятнадцати туров чемпионата России «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд
(1:0) Камано Франсуа 25'    
(2:0) Камано Франсуа 28'    
(3:0) Жемалетдинов Рифат 37'    
(4:0) Эдер Лопеш 44'    

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Эстерсунд
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