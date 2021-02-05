​«Локомотив» разгромил «Эстерсунд» на сборах в Испании

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05 Февраля 2021, 18:19,
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В пятницу «Локомотив» на испанском сборе проводил контрольный поединок со шведским «Эстерсундом». Команда Марко Николича организовала четыре безответных гола в ворота соперника, причём все они были забиты ещё до наступления перерыва. Сначала дублем отметился Франсуа Камано, а затем по голу на свой счёт записали Рифат Жемалетдинов и Эдер.
Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт в воскресенье, двадцать первого февраля. В этот день команда Марко Николича в рамках 1/8 финала национального кубка примет проблемный «Тамбов».
После девятнадцати туров чемпионата России «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Камано Франсуа 25'
|(2:0) Камано Франсуа 28'
|(3:0) Жемалетдинов Рифат 37'
|(4:0) Эдер Лопеш 44'
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Эстерсунд