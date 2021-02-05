​«Тамбов» подал иск о банкротстве

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала иск о признании банкротом прежнего юридического лица клуба – некоммерческого партнёрства «ФК «Тамбов». Сумма требований по иску составляет почти 322 с половиной миллиона рублей.

Как известно, «Тамбов» переживает серьёзнейшие финансовые трудности и рискует исчезнуть с карты футбольных клубов России. Появлялась информация, что «волки» могут даже не доиграть текущий сезон, однако клуб пытается как-то выйти из ситуации за счёт аренд и, возможно, свободных агентов. Так, например, готовность поиграть за «Тамбов» выразил даже Динияр Билялетдинов.

После девятнадцати сыгранных туров чемпионата «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.