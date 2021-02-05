​«Динамо» вырвало победу над «Рубином» в Турции

В пятницу на турецком сборе контрольный поединок проводили «Динамо» и «Рубин». Московская команда по ходу первого тайма обеспечила себе перевес в два гола – сначала забил Себастьян Шиманьски, а затем точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанёс Даниил Фомин. Впрочем, казанцы отыгрались – дубль с пенальти на счету Джордже Деспотовича.

Казалось, что победителя в дуэли представителей Премьер-лиги России выявлено не будет. Однако у Николая Комличенко нашёлся свой весомый аргумент. Он стал автором победного гола «динамовцев» на третьей добавленной ко второму тайму минуте. «Бело-голубые» победили с результатом 3:2.