​«Динамо» вырвало победу над «Рубином» в Турции

|
05 Февраля 2021, 16:46,
|
|
В пятницу на турецком сборе контрольный поединок проводили «Динамо» и «Рубин». Московская команда по ходу первого тайма обеспечила себе перевес в два гола – сначала забил Себастьян Шиманьски, а затем точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанёс Даниил Фомин. Впрочем, казанцы отыгрались – дубль с пенальти на счету Джордже Деспотовича.
Казалось, что победителя в дуэли представителей Премьер-лиги России выявлено не будет. Однако у Николая Комличенко нашёлся свой весомый аргумент. Он стал автором победного гола «динамовцев» на третьей добавленной ко второму тайму минуте. «Бело-голубые» победили с результатом 3:2.
Протокол игры
|Рубин
|2:3
|Динамо Москва
|18' Шиманьски Себастиан (0:1)
|39' Фомин Даниил (0:2)
|(1:2) Деспотович Джордже 45'
|(2:2) Деспотович Джордже 53'
|90' Комличенко Николай (2:3)
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Динамо Москва