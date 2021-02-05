Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Динамо» вырвало победу над «Рубином» в Турции

05 Февраля 2021, 16:46,

Global Look Press

В пятницу на турецком сборе контрольный поединок проводили «Динамо» и «Рубин». Московская команда по ходу первого тайма обеспечила себе перевес в два гола – сначала забил Себастьян Шиманьски, а затем точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанёс Даниил Фомин. Впрочем, казанцы отыгрались – дубль с пенальти на счету Джордже Деспотовича.

Казалось, что победителя в дуэли представителей Премьер-лиги России выявлено не будет. Однако у Николая Комличенко нашёлся свой весомый аргумент. Он стал автором победного гола «динамовцев» на третьей добавленной ко второму тайму минуте. «Бело-голубые» победили с результатом 3:2.

Протокол игры  
Рубин 2:3 Динамо Москва
    18' Шиманьски Себастиан (0:1)
    39' Фомин Даниил (0:2)
(1:2) Деспотович Джордже 45'    
(2:2) Деспотович Джордже 53'    
    90' Комличенко Николай (2:3)

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Динамо Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола