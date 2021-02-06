Камбэк Промеса и Рондона, очередная аренда «Спартак» - «Химки», гиперактивность «Ливерпуля»: Трансферы и слухи недели

В начале недели закрылось трансферное окно в Европе, поэтому из лиг топ-5 слухов уже не будет, осталось лишь резюмировать свершённые трансферы. «Бедная» зима не баловала звучными переходами, не обрадовал и дедлайн. Хотя «Ливерпуль» включился знатно, провернув пару интересных сделок. В России пока только слухи, зато очень звучные и, вполне вероятно, близкие в реальности. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за первую неделю февраля в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» снабжает «Химки»

Новая аренда по маршруту «Спартак» - «Химки». Даже пришлось регламент перекраивать, чтобы Максим Глушенков отправился под крыло к Игорю Черевченко. Дело в том, что Александр Ломовицкий и Резиуан Мирзов уже были арендованы подмосковной командой, а третья аренда в сезоне запрещена. Однако первый из перечисленных уже отбыл в тульский «Арсенал», технически в «Химках» не находится, хоть и сделка была. Этот факт и учитывает новый пункт регламента, высчитывая только действующие договорённости. Глушенков спокойно поехал в аренду за игровой практикой.

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Есть нюансы и по «закрытой» уже сделке с Промесом. «Аякс» согласен отдать Куинси, «Спартак» очень хочет голландца вернуть. Уже и по цене договорились (платная аренда с выкупом за 9,7 млн евро), и сторона футболиста по рукам ударила с клубами, но тут вмешалось расследование, инициированное на родине против Промеса. «Аякс» хочет обязательный выкуп, независимо от результатов следственных действий. «Спартак» не горит желанием за 10 млн евро покупать футболиста, который, вполне возможно, в ближайшие годы будет недоступен. Идут переговоры.

Новая партия легионеров для ЦСКА

Московские «армейцы» отдали Гайча в Италию и вновь находятся в поисках забивного форварда. Теперь выбор пал на вариант более проверенный. Саломон Рондон в «Зените» и «Рубине» доказал, что отлично адаптирован к российскому футболу. Мощный венесуэлец сейчас выступает в китайском чемпионате, который заметно сдал в статусе. Звёзды уезжают, коронавирус не даёт нормально раскладывать сезон. Рондон согласен Китай покинуть, а вариант с ЦСКА выглядит очень перспективно. Виктору Ганчаренко явно не хватает опытного таранного форварда.

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Также в Норвегии сообщили о конкретном предложении ЦСКА по трансферу Эмиля Бохинена. Якобы за полузащитника клуба «Стабек» москвичи готовы заплатить один миллион евро. Ранее от такого же предложения норвежцы отказались, на Бохинена выходил «Мольде». В клубе «Стабек» подтвердили, что интерес к Эмилю есть, однако конкретных комментариев не дали. Про футболиста тоже мало что известно: 21-летний Бохинен играл только в чемпионате Норвегии, за «Стабек» проведя 97 матчей и собрав 9+7 по системе гол+пас.

«Рубиновые» сделки

Активен на рынке не только ЦСКА, но и бывший главный тренер «армейцев» - Леонид Слуцкий. «Рубин» постоянно приобретает новых футболистов – после трансфера Леона Мусаева подписаны два экс-футболиста «Тамбова»: Михаил Костюков и Алексей Грицаенко. И это ещё можно вспомнить японца Сайто, которого «Рубин» приобрёл ранее. При таком пополнении не обойтись и без трансферов на выход. Украинский защитник Олег Данченко отправился в Грецию, где теперь будет выступать за АЕК, месяц назад попрощавшийся с Массимо Каррерой.

Европейские чемпионаты

«Ливерпуль» преобразился в последний день трансферного окна

Все самые интересные трансферы последнего дня (за исключением аренды Идрисси в «Аякс») провернул «Ливерпуль». Юрген Клопп потерял до конца сезона почти всех центральных защитников, поэтому на флажке подписали сразу двух столпов обороны. И если трансфер Бена Дэвиса из «Престона» вызывает вопросы: 25-летний защитник совсем без серьёзного опыта выкуплен за 2 млн фунтов. То аренда Озана Кабака – просто бриллиант. «Ливерпуль» заполучил одного из самых перспективных защитников Европы на проверку, так ещё и может выкупить турка всего за 30 млн евро, если тот нормально адаптируется к АПЛ.

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И если защитников у Клоппа не хватает, то с форвардами оказался перебор. Молодёжь адаптируется неплохо, а вот Такуми Минамино, кажется, уровень «Ливерпуля» не потянул. Второй шанс закрепиться в АПЛ японцу дал «Саутгемптон». Про обязательный выкуп пресса ничего не говорит, значит «Ливерпуль» ещё надеется, что «святые» реанимируют японского нападающего.