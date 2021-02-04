Ткаченко: «Прилетел и сделал Роберто Карлоса за полтора дня»

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04 Февраля 2021, 21:59,
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Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко вспомнил о громком трансфере махачкалинского клуба, подписании контракта с 37-летним Роберто Карлосом.
— Просто он Сулейману нравился, и тот мечтал его приобрести. Я прилетел и сделал Роберто за полтора дня, - приводит слова Ткаченко «Спорт-Экспресс».
Также Ткаченко рассказал, как объяснял будущему звёздному новичку особенности Дагестана и Махачкалы, назвав городом чем-то средним между Кабулом и Стамбулом.
Бразилец играл в «Анжи» с 2011 по 2012 год и в 25 матчах чемпионата России забил четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Анжи, Роберто Карлос, Герман Ткаченко