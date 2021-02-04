Керимов мог купить «ПСЖ»

Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко признал, что у Сулеймана Керимова были варианты с приобретением европейских топ-клубов до попытки сделать суперклуб из махачкалинского «Анжи».

- Часто вместе летали смотреть «Челси», да и просто общались — я к нему иногда заезжал. Был проект с его покупкой «ПСЖ» — еще до шейхов. Это было на уровне идеи, и мы ее точно обсуждали, - приводит слова Ткаченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Керимов стал владельцем махачкалинского клуба 10 лет назад и сразу начал масштабно менять состав, привлекая сильнейших российских футболистов и европейских звезд. Сказка длилась до 2013 года, когда бюджет с 180 млн долларов в год был урезан больше, чем в три раза, а лидеры были распроданы. В конце 2016 года Керимов покинул «Анжи».



