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Керимов мог купить «ПСЖ»

04 Февраля 2021, 20:53,

Global Look Press

Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко признал, что у Сулеймана Керимова были варианты с приобретением европейских топ-клубов до попытки сделать суперклуб из махачкалинского «Анжи».

- Часто вместе летали смотреть «Челси», да и просто общались — я к нему иногда заезжал. Был проект с его покупкой «ПСЖ» — еще до шейхов. Это было на уровне идеи, и мы ее точно обсуждали, - приводит слова Ткаченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Керимов стал владельцем махачкалинского клуба 10 лет назад и сразу начал масштабно менять состав, привлекая сильнейших российских футболистов и европейских звезд. Сказка длилась до 2013 года, когда бюджет с 180 млн долларов в год был урезан больше, чем в три раза, а лидеры были распроданы. В конце 2016 года Керимов покинул «Анжи».


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Анжи, Сулейман Керимов, Герман Ткаченко
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