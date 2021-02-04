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«Тамбов» отреагировал на готовность Быстрова бесплатно выступать за клуб

04 Февраля 2021, 19:54,

LiveSport.Ru

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слова бывшего полузащитника «Зенита» Владимира Быстрова, который заявил, что готов поиграть за тамбовчан бесплатно.

«Знаете, в нашей ситуации возможно все. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовем, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу», - цитирует Худякова sport24.

Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы, речь шла даже о снятии с чемпионата, но российская Премьер-лига сегодня выступила с заявлением, в котором пообещала помочь тамбовскому клубу.

Быстров не выступал на профессиональном уровне с 2018-го года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тамбов, Владимир Быстров, Павел Худяков
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Комментарии (2)
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0
d c
04 Февраля 2021, 20:11

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0
ингерман
04 Февраля 2021, 20:10

ай.. ха-ха-ха.. он полполя не пробежиц.. зароеца пятаком в газон.. )))

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