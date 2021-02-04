«Тамбов» отреагировал на готовность Быстрова бесплатно выступать за клуб

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слова бывшего полузащитника «Зенита» Владимира Быстрова, который заявил, что готов поиграть за тамбовчан бесплатно.

«Знаете, в нашей ситуации возможно все. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит — позовем, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу», - цитирует Худякова sport24.

Напомним, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые проблемы, речь шла даже о снятии с чемпионата, но российская Премьер-лига сегодня выступила с заявлением, в котором пообещала помочь тамбовскому клубу.

Быстров не выступал на профессиональном уровне с 2018-го года.