«Зенит» разгромил армянский «Ноа»

«Зенит» во втором товарищеском матче за день обыграл армянский «Ноа» (3:0).

На 25-й минуте встречи счёт в матче открыл Чистяков, переправивший головой мяч в сетку после подачи Кругового. Под занавес первого тайма разницу в счёте увеличил Крапухин. Точку в матче на 86-й минуте подставил Погорелов, а голевую передачу на него отдал всё тот же Крапухин.

Отметим, что в первом матче дня питерцы обыграли армянский клуб «Арарат-Армения» (4:0).Протокол игры