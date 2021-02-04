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«Зенит» разгромил армянский «Ноа»

04 Февраля 2021, 19:36,

Global Look Press

«Зенит» во втором товарищеском матче за день обыграл армянский «Ноа» (3:0).

На 25-й минуте встречи счёт в матче открыл Чистяков, переправивший головой мяч в сетку после подачи Кругового. Под занавес первого тайма разницу в счёте увеличил Крапухин. Точку в матче на 86-й минуте подставил Погорелов, а голевую передачу на него отдал всё тот же Крапухин.

Отметим, что в первом матче дня питерцы обыграли армянский клуб «Арарат-Армения» (4:0).Протокол игры

 
Зенит 3:0 Ноа
(1:0) Чистяков Дмитрий 24'    
(2:0) Крапухин Станислав 38'    
(3:0) Погорелов Михаил 85'    
Одоевский Даниил Круговой Данил Караваев Вячеслав Сазонов Саба Чибисов Сергей Чистяков Дмитрий Прохин Данила Жирков Юрий Левин Максим Погорелов Михаил Крапухин Станислав
Запасные: Хотулёв Данила Лунёв Андрей
Вимеркати Валерио Гомес Сана Коваленко Михаил Вадимович Монрой Хорди Дедечко Денис Оганесян Беник Эмсис Эдуард Симонян Артём Спатару Дану Майрович Максим Alexandre Oliveira
Запасные: Адамян Ашот Унанян Самвел
04 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит
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Комментарии (2)
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0
d c
04 Февраля 2021, 20:11

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ингерман
04 Февраля 2021, 19:55

ай.. но а ящик ноя вам вручили.. )))

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