«Зенит» разгромил армянский «Ноа»

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04 Февраля 2021, 19:36,
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«Зенит» во втором товарищеском матче за день обыграл армянский «Ноа» (3:0).
На 25-й минуте встречи счёт в матче открыл Чистяков, переправивший головой мяч в сетку после подачи Кругового. Под занавес первого тайма разницу в счёте увеличил Крапухин. Точку в матче на 86-й минуте подставил Погорелов, а голевую передачу на него отдал всё тот же Крапухин.
Отметим, что в первом матче дня питерцы обыграли армянский клуб «Арарат-Армения» (4:0).Протокол игры
|(1:0) Чистяков Дмитрий 24'
|(2:0) Крапухин Станислав 38'
|(3:0) Погорелов Михаил 85'
04 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит
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ай.. но а ящик ноя вам вручили.. )))