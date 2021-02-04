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Семак рассказал о состоянии Азмуна

04 Февраля 2021, 19:18,

Global Look Press

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о восстановлении нападающего Сердара Азмуна.

«Сердар пока не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле», - цитирует Семака пресс-служба питерцев.

Напомним, что иранский нападающий получил травму в товарищеском матче с «Уралом», Азмун не смог даже подняться с газона без посторонней помощи.

26-летний футболист сыграл пятнадцать матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак, Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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0
d c
04 Февраля 2021, 20:11

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0
ингерман
04 Февраля 2021, 19:57

ай сомневаюсь шо иносранцы его подпишуть.. походу начал охрусталиваца парень..

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