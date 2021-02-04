Семак рассказал о состоянии Азмуна

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04 Февраля 2021, 19:18,
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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о восстановлении нападающего Сердара Азмуна.
«Сердар пока не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле», - цитирует Семака пресс-служба питерцев.
Напомним, что иранский нападающий получил травму в товарищеском матче с «Уралом», Азмун не смог даже подняться с газона без посторонней помощи.
26-летний футболист сыграл пятнадцать матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Сердар Азмун
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ай сомневаюсь шо иносранцы его подпишуть.. походу начал охрусталиваца парень..