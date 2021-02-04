Семак рассказал о состоянии Азмуна

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о восстановлении нападающего Сердара Азмуна.

«Сердар пока не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. Сложно сказать, когда он начнет тренироваться с командой или на футбольном поле», - цитирует Семака пресс-служба питерцев.

Напомним, что иранский нападающий получил травму в товарищеском матче с «Уралом», Азмун не смог даже подняться с газона без посторонней помощи.

26-летний футболист сыграл пятнадцать матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач.