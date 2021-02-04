РПЛ выступила с заявлением по ситуации с «Тамбовом»: «Лига окажет содействие клубу»

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04 Февраля 2021, 18:32,
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Российская Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации с «Тамбовом», который находится в тяжелой финансовой ситуации.
«Лига окажет содействие клубу, попавшему в сложную финансовую ситуацию», - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.
Отмечается, что в сегодняшнем заседании по телефонной связи принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Был намечен комплекс мер, который должен помочь «Тамбову».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Тамбов» может сняться с чемпионата. После девятнадцати туров тамбовчане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тамбов