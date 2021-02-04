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«Локомотив» и «Краснодар» победителя не выявили

04 Февраля 2021, 18:00,

Global Look Press

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя на сборе в Испании. Встреча завершилась вничью 1:1.

Уже на одиннадцатой минуте полузащитник «Краснодара» Рустам Халназаров открыл счёт в матче, послав мяч в сетку из пределов штрафной. Во втором тайме подопечные Мусаева имели несколько хороших моментов, но в итоге пропустили на 74-й минуте. 19-летний Михаил Агеев поразил пустые ворота после передачи Лисаковича. В концовке встречи опасные моменты были в основном у «железнодорожников», но голов команды больше не забили.Протокол игры

 
Локомотив Москва 1:1 Краснодар
    11' (0:1)
(1:1) Агеев Михаил 74'    
Коченков Антон Кастро Пабло Сильянов Александр Петухов Илья Лысцов Виталий Магкеев Станислав Титков Николай Шарков Никита Иосифов Никита Лисакович Виталий Агеев Михаил
Запасные: Берковский Илья Мухин Максим Чёрный Артур Рыбчинский Дмитрий Худяков Даниил
Адамов Денис Сорокин Егор Чернов Евгений Бочко Николай Литвинов Вячеслав Олссон Кристоффер Марков Евгений Якимов Вячеслав Халназаров Рустам Камболов Руслан Кутовой Максим
Запасные: Корнюшин Даниил Ещенко Сергей Рзаев Руслан Текучёв Андрей Андреев Игорь Григорян Арутюн Байрамян Левон
04 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Краснодар
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