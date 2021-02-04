«Локомотив» и «Краснодар» победителя не выявили

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя на сборе в Испании. Встреча завершилась вничью 1:1.

Уже на одиннадцатой минуте полузащитник «Краснодара» Рустам Халназаров открыл счёт в матче, послав мяч в сетку из пределов штрафной. Во втором тайме подопечные Мусаева имели несколько хороших моментов, но в итоге пропустили на 74-й минуте. 19-летний Михаил Агеев поразил пустые ворота после передачи Лисаковича. В концовке встречи опасные моменты были в основном у «железнодорожников», но голов команды больше не забили.Протокол игры