«Локомотив» и «Краснодар» победителя не выявили

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04 Февраля 2021, 18:00,
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«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя на сборе в Испании. Встреча завершилась вничью 1:1.
Уже на одиннадцатой минуте полузащитник «Краснодара» Рустам Халназаров открыл счёт в матче, послав мяч в сетку из пределов штрафной. Во втором тайме подопечные Мусаева имели несколько хороших моментов, но в итоге пропустили на 74-й минуте. 19-летний Михаил Агеев поразил пустые ворота после передачи Лисаковича. В концовке встречи опасные моменты были в основном у «железнодорожников», но голов команды больше не забили.Протокол игры
|11' (0:1)
|(1:1) Агеев Михаил 74'
Адамов Денис • Сорокин Егор • Чернов Евгений • Бочко Николай • Литвинов Вячеслав • Олссон Кристоффер • Марков Евгений • Якимов Вячеслав • Халназаров Рустам • Камболов Руслан • Кутовой Максим
Запасные: Корнюшин Даниил • Ещенко Сергей • Рзаев Руслан • Текучёв Андрей • Андреев Игорь • Григорян Арутюн • Байрамян Левон
04 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Краснодар