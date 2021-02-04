Ганчаренко: «Мы проделываем очень хорошую работу на тренировках»

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04 Февраля 2021, 16:32,
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Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко доволен работой футболистов на сборах в Испании.
«Мы проделываем очень хорошую работу на тренировках, все ребята находятся в хорошем состоянии. Все заслуживают того, чтобы играть в первом составе», - цитирует Ганчаренко пресс-служба ЦСКА.
«Армейцы» провели четыре товарищеских матча на сборах в Испании и одержали четыре победы.
После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 37 очков, отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего лишь четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко