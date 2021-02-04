ЦСКА ведёт переговоры об аренде Рондона

Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон может вернуться в Россию.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 31-летнего венесуэльца хочет арендовать ЦСКА, переговоры между сторонами уже начались. Сам Рондон не против переезда в Россию. Важно отметить, что «армейцы» не собираются покупать футболиста, речь идёт только об аренде.

Напомним, что Рондон выступал в России с 2012 по 2015 год, успев поиграть и за «Рубин», и за «Зенит».

Действующее соглашение нападающего с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть с половиной миллионов евро.