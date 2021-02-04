|
04 Февраля 2021, 15:37,
|
|
Московское «Динамо» обыграло «Кайрат» (2:0) на сборе в Турции.
На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий российской клуба Сильвестр Игбун, уверенно реализовавший пенальти. А сразу же после перерыва преимущество «Динамо» удвоил Нойштедтер.
«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Нойштедтер, Евгеньев (к), Москвичёв, Школик, Каборе, Терехов, Захарян, Игбун (Карапузов, 62), Тюкавин (Комличенко, 46)
Уже завтра, 5 февраля, подопечные Сандро Шварца сыграют с «Рубином», начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
После девятнадцати туров «Динамо» занимает шестую строчку в российской Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Кайрат