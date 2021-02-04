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«Динамо» обыграло «Кайрат»

04 Февраля 2021, 15:37,

Global Look Press

Московское «Динамо» обыграло «Кайрат» (2:0) на сборе в Турции.

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий российской клуба Сильвестр Игбун, уверенно реализовавший пенальти. А сразу же после перерыва преимущество «Динамо» удвоил Нойштедтер.

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Нойштедтер, Евгеньев (к), Москвичёв, Школик, Каборе, Терехов, Захарян, Игбун (Карапузов, 62), Тюкавин (Комличенко, 46)

Уже завтра, 5 февраля, подопечные Сандро Шварца сыграют с «Рубином», начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Динамо» занимает шестую строчку в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Кайрат
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