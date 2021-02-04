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Управляющий директор «Спартака» - о трансфере Промеса: «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда, переговоры на паузе»

04 Февраля 2021, 14:56,

Global Look Press

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился подробностями переговоров по трансферу полузащитника «Аякса» Куинси Промеса.

«Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Подождем, возобновим переговоры, пока на паузе», - цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, что в декабре Промес был арестован по подозрению в нападении на родственника. Разбирательство всё ещё продолжается.

29-летний голландец уже выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год, за это время Промес сыграл 135 матчей за московский клуб, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. Трансферная стоимость Промеса оценивается в пятнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Евгений Мележиков
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Комментарии (2)
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0
779
04 Февраля 2021, 17:25

Надеюсь найдут компромисс.

1
AndrewS
04 Февраля 2021, 16:17

Наконец-то менеджмент хоть что-то рассказывает о делах. Одобряю!

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