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ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Бохинена

04 Февраля 2021, 14:47,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в России.

Как сообщает VG, предложение о покупке молодого футболиста сделал ЦСКА. Клубы уже ведут переговоры, в ближайшее время станет понятно, реально ли осуществить данный трансфер. Сам Бохинен комментировать эту информацию отказался. Отмечается, что интерес к Эмилю проявляет и «Мольде».

21-летний Бохинен является воспитанником «Стабека», за который он в общей сложности сыграл 73 матча, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Отметим, что Эмиль выступал за сборные Норвегии разных возрастов, но за основную команду пока не дебютировал.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Эмиль Бохинен
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