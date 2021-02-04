ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Бохинена

|
04 Февраля 2021, 14:47,
|
|
Полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен может продолжить карьеру в России.
Как сообщает VG, предложение о покупке молодого футболиста сделал ЦСКА. Клубы уже ведут переговоры, в ближайшее время станет понятно, реально ли осуществить данный трансфер. Сам Бохинен комментировать эту информацию отказался. Отмечается, что интерес к Эмилю проявляет и «Мольде».
21-летний Бохинен является воспитанником «Стабека», за который он в общей сложности сыграл 73 матча, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Отметим, что Эмиль выступал за сборные Норвегии разных возрастов, но за основную команду пока не дебютировал.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Эмиль Бохинен