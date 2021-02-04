Дюков переизбран на пост президента РФС

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04 Февраля 2021, 12:40,
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Нынешний глава РФС Александр Дюков продолжит работу на своей должности.
53-летний функционер был единогласно переизбран на пост президента российского футбольного союза. Дюков будет занимать эту должность ближайшие четыре года.
Стоит отметить, что Александр Валерьевич являлся единственным кандидатом на пост главы организации.
Дюков занимает должность президента РФС с 22-го февраля 2019-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Дюков
то есть опять мимо еврокубков ?
Хана российскому футболу!