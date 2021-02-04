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Дюков переизбран на пост президента РФС

04 Февраля 2021, 12:40,

УЕФА

Нынешний глава РФС Александр Дюков продолжит работу на своей должности.

53-летний функционер был единогласно переизбран на пост президента российского футбольного союза. Дюков будет занимать эту должность ближайшие четыре года.

Стоит отметить, что Александр Валерьевич являлся единственным кандидатом на пост главы организации.

Дюков занимает должность президента РФС с 22-го февраля 2019-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Дюков
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Комментарии (2)
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0
ЯРЫЙ БРЮС
04 Февраля 2021, 13:27

то есть опять мимо еврокубков ?

0
Spirit
04 Февраля 2021, 12:46

Хана российскому футболу!

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