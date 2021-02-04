«Тамбов»: «День-два и будет решение о будущем клуба»

|
04 Февраля 2021, 11:32,
|
|
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о возможном снятии команды с чемпионата России. Клуб испытывает финансовые трудности. Из-за больших долгов по зарплате некоторые игроки бойкотировали декабрьские матчи.
«Снимется ли «Тамбов»? Думаю, день-два и будет решение», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».
После 19 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Ранее генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тамбов, Павел Худяков