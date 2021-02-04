Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тамбов»: «День-два и будет решение о будущем клуба»

04 Февраля 2021, 11:32,

Global Look Press

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о возможном снятии команды с чемпионата России. Клуб испытывает финансовые трудности. Из-за больших долгов по зарплате некоторые игроки бойкотировали декабрьские матчи.

«Снимется ли «Тамбов»? Думаю, день-два и будет решение», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Павел Худяков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола