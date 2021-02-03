Ротенберг: «Я сконцентрирован на восстановлении и возвращении на поле»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры.

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде. Самое важное на данный момент - это мое здоровье», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, что последний раз защитник выходил на поле в 2018 году. В январе Ротенберг перенёс очередную операцию и продолжает восстанавливаться от травмы.

34-летний россиянин выступает за «Локомотив» с 2016 года, за это время он успел сыграть лишь семнадцать матчей за клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.