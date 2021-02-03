ЦСКА разгромил «Ла-Унион» на сборе в Испании

ЦСКА уверенно разобрался с «Ла-Унионом» (6:2) в товарищеском матче на сборе в Испании.

Уже на 2-й минуте Тикнизян вывел российский клуб вперёд, на 36-й минуте Яковлев укрепил преимущество «армейцев», но за шесть минут до конца первого тайма испанцы сократили счёт. Во втором тайме в составе армейцев отличились Шкурин, Чалов и Ахметов, а игрок «Ла-Униона» записал на свой счёт автогол.

Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв, после девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице.Протокол игры