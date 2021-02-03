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ЦСКА разгромил «Ла-Унион» на сборе в Испании

03 Февраля 2021, 21:59,

Global Look Press

ЦСКА уверенно разобрался с «Ла-Унионом» (6:2) в товарищеском матче на сборе в Испании.

Уже на 2-й минуте Тикнизян вывел российский клуб вперёд, на 36-й минуте Яковлев укрепил преимущество «армейцев», но за шесть минут до конца первого тайма испанцы сократили счёт. Во втором тайме в составе армейцев отличились Шкурин, Чалов и Ахметов, а игрок «Ла-Униона» записал на свой счёт автогол.

Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв, после девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице.Протокол игры

 
Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва
    3' Тикнизян Наяир (0:1)
    36' Яковлев Владислав (0:2)
(1:2) Pedro Sanchez 39'    
(2:2) 55'    
    71' Шкурин Илья (2:3)
    76' Чалов Фёдор (2:4)
    85' Чалов Фёдор (2:5)
    90' Ахметов Ильзат (2:6)
 
Тороп Владислав Васин Виктор Котин Никита Щенников Георгий Марадишвили Константин Кучаев Константин Аванесян Тигран Тикнизян Наяир Обляков Иван Чалов Фёдор Яковлев Владислав Геннадьевич
Запасные: Боков Данила Шкурин Илья Сигурдссон Арнор Ахметов Ильзат Зайнутдинов Бактиёр Карпов Вадим
03 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва
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Комментарии (1)
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0
Манчестерский Иппатий
03 Февраля 2021, 22:10

Ну если сам Ла-Уньон удалось победить... Теперь в газон затопчут копытами всякие там Реалы с Манчестерами...

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