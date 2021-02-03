ЦСКА разгромил «Ла-Унион» на сборе в Испании

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03 Февраля 2021, 21:59,
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ЦСКА уверенно разобрался с «Ла-Унионом» (6:2) в товарищеском матче на сборе в Испании.
Уже на 2-й минуте Тикнизян вывел российский клуб вперёд, на 36-й минуте Яковлев укрепил преимущество «армейцев», но за шесть минут до конца первого тайма испанцы сократили счёт. Во втором тайме в составе армейцев отличились Шкурин, Чалов и Ахметов, а игрок «Ла-Униона» записал на свой счёт автогол.
Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв, после девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице.Протокол игры
|Ла-Уньон
|2:6
|ЦСКА Москва
|3' Тикнизян Наяир (0:1)
|36' Яковлев Владислав (0:2)
|(1:2) Pedro Sanchez 39'
|(2:2) 55'
|71' Шкурин Илья (2:3)
|76' Чалов Фёдор (2:4)
|85' Чалов Фёдор (2:5)
|90' Ахметов Ильзат (2:6)
Тороп Владислав • Васин Виктор • Котин Никита • Щенников Георгий • Марадишвили Константин • Кучаев Константин • Аванесян Тигран • Тикнизян Наяир • Обляков Иван • Чалов Фёдор • Яковлев Владислав Геннадьевич
Запасные: Боков Данила • Шкурин Илья • Сигурдссон Арнор • Ахметов Ильзат • Зайнутдинов Бактиёр • Карпов Вадим
03 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва
Ну если сам Ла-Уньон удалось победить... Теперь в газон затопчут копытами всякие там Реалы с Манчестерами...