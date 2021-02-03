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Хагуш завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Арсенала»

03 Февраля 2021, 20:49,

Динамо Москва

Защитник Анри Хагуш завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб тульского «Арсенала». Это событие прокомментировал руководитель клуба Гурам Аджоев.

«На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в «Арсенале». Я предложил ему на выбор остаться в команде в качестве игрока или попробовать себя на тренерском поприще. Он выбрал второй вариант», - цитирует Аджоева пресс-служба «Арсенала».

34-летний Хагуш выступал за тульский клуб с января 2015 года, за это время он сыграл 107 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

После девятнадцати туров «Арсенал» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе четырнадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Тула, Анри Хагуш
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