​Антоненко: «Какие реформы, когда в России даже регламент нормально написать не могут?»

Во вторник вечером стало известно об изменении в регламенте сезона в российской Премьер-лиге. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко высказался по поводу корректировки, сделанной в межсезонье.

- Формально регламент Премьер-лиги остался прежним. Юридический комитет РФС подал всё так, будто просто обозначил правильную трактовку пункта, касающегося ограничений по аренде игроков из одного клуба в другой. И всё же можно говорить о полноценном изменении, ведь в пункте регламента было чёрным по белому написано, что в течение сезона один конкретный клуб может зарегистрировать не более двух игроков, арендованных у другого конкретного клуба. Ничего об «одновременной регистрации» в этом пункте изначально сказано не было.

«Химки» ранее зарегистрировали Александра Ломовицкого и Резиуана Мирзова, принадлежащих «Спартаку», то есть более не имели права арендовать игроков у «красно-белых». Теперь же подмосковный клуб арендовал ещё и Максима Глушенкова, ведь, как оказалось, в регламенте речь шла об одновременном пребывании игроков из другого клуба, а Александр Ломовицкий успел покинуть «Химки», вследствие чего образовалось вакантное место для ещё одного представителя «Спартака». Так пояснил РФС.

Какого-то скандала это решение в себе не несёт. По той простой причине, что оно не ставит клубы в неравные условия. Трансферное окно в российской Премьер-лиге открылось только несколько дней назад, и клубы ещё имеют предостаточно времени на построение и корректировку планов по формированию своих составов. И всё же вопросы к футбольным руководителям в этой ситуации не могут не возникать.

В прошлом сезоне регламент не позволял определить хозяина кубкового полуфинала между «Зенитом» и «Спартаком». Теперь прямо по ходу сезона меняется трактовка пункта регламента об арендах. Регламент на сезон должен составляться максимально чётко, чтобы необходимости делать пояснения или менять что-то на ходу (а иначе как изменением это не назовёшь) не возникало. Такие ситуации наглядно показывают, как в России работают футбольные структуры, какой они имеют уровень подготовки. Непрофессионализм налицо.

В последние недели мы много говорили о грандиозных реформах, об изменениях структур футбольных лиг, новых форматах проведения Премьер-лиги… Но какие можно проводить реформы, когда в России даже регламент турнира нормально написать не могут?