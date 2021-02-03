​«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

«Ростов» объявил о переходе в свои ряды восемнадцатилетнего нападающего Максима Турищева. Футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на четыре с половиной года.

Турищев является воспитанником «Локомотива» из Москвы. В прошлом сезоне этот форвард стал лучшим бомбардиром юношеской футбольной лиги с восемью забитыми голами в десяти поединках.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В девятнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть тридцать два зачётных балла.