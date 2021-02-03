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​«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

03 Февраля 2021, 17:48,

ФК "Ростов"

«Ростов» объявил о переходе в свои ряды восемнадцатилетнего нападающего Максима Турищева. Футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на четыре с половиной года.

Турищев является воспитанником «Локомотива» из Москвы. В прошлом сезоне этот форвард стал лучшим бомбардиром юношеской футбольной лиги с восемью забитыми голами в десяти поединках.

После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В девятнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла раздобыть тридцать два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Максим Турищев
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