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​ЦСКА снова обыграл «Мурсию», но теперь не крупно

03 Февраля 2021, 14:57,


В среду днём ЦСКА снова играл на сборах в Испании против «Мурсии» - команды, выступающей в Сегунде Б (третьем испанском дивизионе по рангу). Шесть дней назад команда Виктора Ганчаренко разнесла соперника со счётом 5:0, но на этот раз победа получилась не такой крупной.

«Армейцы» выиграли с результатом 3:1. Дублем отметился нападающий Илья Шкурин, а ещё один забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Никола Влашич.

В среду вечером команда Виктора Ганчаренко проведёт ещё один контрольный поединок – против «Ла-Уньона».

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в Премьер-лиге России, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Протокол игры  
Мурсия 1:3 ЦСКА Москва
    6' Шкурин Илья (0:1)
(1:1) Каррильо Хесус 61'    
    71' Шкурин Илья (1:2)
    87' Влашич Никола (1:3)
 
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Магнуссон Хёрдур Карпов Вадим Ахметов Ильзат Влашич Никола Эджуке Чидера Дзагоев Алан Сигурдссон Арнор Зайнутдинов Бактиёр Шкурин Илья
Запасные: Котин Никита Аванесян Тигран Марадишвили Константин Яковлев Владислав Геннадьевич Обляков Иван Тикнизян Наяир
03 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Мурсия
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