​ЦСКА снова обыграл «Мурсию», но теперь не крупно

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03 Февраля 2021, 14:57,
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В среду днём ЦСКА снова играл на сборах в Испании против «Мурсии» - команды, выступающей в Сегунде Б (третьем испанском дивизионе по рангу). Шесть дней назад команда Виктора Ганчаренко разнесла соперника со счётом 5:0, но на этот раз победа получилась не такой крупной.
«Армейцы» выиграли с результатом 3:1. Дублем отметился нападающий Илья Шкурин, а ещё один забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Никола Влашич.
В среду вечером команда Виктора Ганчаренко проведёт ещё один контрольный поединок – против «Ла-Уньона».
Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в Премьер-лиге России, отставая от «Зенита» на четыре очка.
Протокол игры
|Мурсия
|1:3
|ЦСКА Москва
|6' Шкурин Илья (0:1)
|(1:1) Каррильо Хесус 61'
|71' Шкурин Илья (1:2)
|87' Влашич Никола (1:3)
Акинфеев Игорь • Фернандес Марио • Магнуссон Хёрдур • Карпов Вадим • Ахметов Ильзат • Влашич Никола • Эджуке Чидера • Дзагоев Алан • Сигурдссон Арнор • Зайнутдинов Бактиёр • Шкурин Илья
03 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Мурсия