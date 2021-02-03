​ЦСКА снова обыграл «Мурсию», но теперь не крупно

В среду днём ЦСКА снова играл на сборах в Испании против «Мурсии» - команды, выступающей в Сегунде Б (третьем испанском дивизионе по рангу). Шесть дней назад команда Виктора Ганчаренко разнесла соперника со счётом 5:0, но на этот раз победа получилась не такой крупной.

«Армейцы» выиграли с результатом 3:1. Дублем отметился нападающий Илья Шкурин, а ещё один забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Никола Влашич.

В среду вечером команда Виктора Ганчаренко проведёт ещё один контрольный поединок – против «Ла-Уньона».

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА занимает второе место в Премьер-лиге России, отставая от «Зенита» на четыре очка.