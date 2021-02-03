Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Максименко отреагировал на информацию о трансфере в АПЛ

03 Февраля 2021, 13:34,

fratria.ru

22-летний голкипер Александр Максименко, выступающий в составе московского «Спартака», отреагировал на информацию о своем возможном переезде в английскую Премьер-лигу. СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны лондонского «Вест Хэма».

«Вест Хэм»? Я узнал об этом из интернета. Со мной лично никто не связывался», - рассказал вратарь в беседе с корреспондентом издания Sport24.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Александр сыграл 19 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Его контракт с «красно-белыми» истекает летом 2023-го года. Трансферная стоимость Максименко оценивается в 11 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Максименко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола