Максименко отреагировал на информацию о трансфере в АПЛ

22-летний голкипер Александр Максименко, выступающий в составе московского «Спартака», отреагировал на информацию о своем возможном переезде в английскую Премьер-лигу. СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны лондонского «Вест Хэма».

«Вест Хэм»? Я узнал об этом из интернета. Со мной лично никто не связывался», - рассказал вратарь в беседе с корреспондентом издания Sport24.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Александр сыграл 19 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Его контракт с «красно-белыми» истекает летом 2023-го года. Трансферная стоимость Максименко оценивается в 11 миллионов евро.