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Дивеев получил травму на сборе ЦСКА

03 Февраля 2021, 13:26,

Global Look Press

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение во время тренировочного занятия, об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

У 21-летнего футболиста диагностирована травма голеностопного сустава. Из-за повреждения Дивеев не поможет ЦСКА в ближайших контрольных поединках на сборе в Испании.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги защитник провел 14 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. В пассиве Игоря четыре желтые карточки.

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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