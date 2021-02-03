Дивеев получил травму на сборе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил повреждение во время тренировочного занятия, об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

У 21-летнего футболиста диагностирована травма голеностопного сустава. Из-за повреждения Дивеев не поможет ЦСКА в ближайших контрольных поединках на сборе в Испании.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги защитник провел 14 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. В пассиве Игоря четыре желтые карточки.

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре пункта.