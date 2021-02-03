Дюков: «Меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, это мешает»

Бывший президент «Зенита», а ныне глава РФС Александр Дюков высказался о том, что его по-прежнему ассоциируют с петербургским клубом.

«Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, и это, безусловно, мешает», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экпресс».

Напомним, что Дюков занимал пост президента «сине-бело-голубых» с марта 2008-го по май 2017-го года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по итогам 19 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.