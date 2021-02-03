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Дюков: «Меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, это мешает»

03 Февраля 2021, 11:59,

УЕФА

Бывший президент «Зенита», а ныне глава РФС Александр Дюков высказался о том, что его по-прежнему ассоциируют с петербургским клубом.

«Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, и это, безусловно, мешает», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экпресс».

Напомним, что Дюков занимал пост президента «сине-бело-голубых» с марта 2008-го по май 2017-го года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по итогам 19 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Александр Дюков
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Комментарии (1)
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Nicholais
03 Февраля 2021, 12:06

Да забей))) Недовольные всегда будут, а нововведения (те же ЮФЛ U-17, U-19 и т.д.) касаются всего нашего футбола. А что до Зенита - вона, Семак к примеру, критикует лимит, то есть уж явно не к Зениту вопрос)))

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