Дюков: «Меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, это мешает»

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03 Февраля 2021, 11:59,
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Бывший президент «Зенита», а ныне глава РФС Александр Дюков высказался о том, что его по-прежнему ассоциируют с петербургским клубом.
«Если не будет доверия, мне будет сложно работать. Да, я понимаю, что меня связывают с «Зенитом», а «Зенит» - со мной, и это, безусловно, мешает», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экпресс».
Напомним, что Дюков занимал пост президента «сине-бело-голубых» с марта 2008-го по май 2017-го года.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по итогам 19 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Александр Дюков
Да забей))) Недовольные всегда будут, а нововведения (те же ЮФЛ U-17, U-19 и т.д.) касаются всего нашего футбола. А что до Зенита - вона, Семак к примеру, критикует лимит, то есть уж явно не к Зениту вопрос)))