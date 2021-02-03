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Тедеско рассказал, против каких игроков и клубов тяжелее всего действовать в РПЛ

03 Февраля 2021, 11:12,

Global Look Press

Немецкий тренер Доменико Тедеско, занимающий пост наставника московского «Спартака», рассказал о том, против каких клубов и футболистов тяжелее всего играть в РПЛ.

«Остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» - качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Хороший состав у «Ростова». Играть против этой команды нелегко», - передает слова наставника издание Sports.ru.

В настоящий момент московский «Спартак» проводит зимние тренировочные сборы. Они завершатся восьмого февраля.

На зимнюю паузу подопечные Доменико Тедеско ушли на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету столичного коллектива 35 набранных баллов. «Красно-белые» уступают лидирующему «Зениту» шесть очков.

В первом официальном матче после перерыва «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин». Поединок состоится в воскресенье, 28-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско
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