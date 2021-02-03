«Что ж там за змеиное логово такое?»: Радимов отреагировал на конфликт Карреры и Паршивлюка

Бывший футболист «Зенита», а ныне наставник второй команды петербургского клуба Владислав Радимов отреагировал на словесную перепалку экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры и защитника Сергея Паршивлюка.

«Следил за интервью экс-спартачей. Сколько позориться-то можно - что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?», - гласит сообщение специалиста в «Твиттере».

Накануне Паршивлюк заявил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу из команды. Каррера отреагировал на заявление футболиста, назвав его слова чушью.

Сергей - воспитанник академии «Спартака». За первую команду «красно-белых» защитник выступал с 2007-го по 2016-й год.