«Что ж там за змеиное логово такое?»: Радимов отреагировал на конфликт Карреры и Паршивлюка

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03 Февраля 2021, 10:53,
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Бывший футболист «Зенита», а ныне наставник второй команды петербургского клуба Владислав Радимов отреагировал на словесную перепалку экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры и защитника Сергея Паршивлюка.
«Следил за интервью экс-спартачей. Сколько позориться-то можно - что игрокам, что тренерам? Что ж там за змеиное логово такое?», - гласит сообщение специалиста в «Твиттере».
Накануне Паршивлюк заявил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу из команды. Каррера отреагировал на заявление футболиста, назвав его слова чушью.
Сергей - воспитанник академии «Спартака». За первую команду «красно-белых» защитник выступал с 2007-го по 2016-й год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Массимо Каррера, Владислав Радимов, Сергей Паршивлюк
Все верно...Лишь в "Зенита" самой великой и популярной команде в мире,тишь и благодать..))
Умник безголовый ,может вспомнишь ,что творилось в "Зените" после "восстания" Денисова ? А до этого события связанные с тем же Денисовым и Ионовым , интервью Хагена ,переход Аршавина в "Арсенал "и т. д ,и т.п. И это при том ,что "Зенит " не слишком медийная команда. Если "Спартак " змеиный клубок ,то "Зенит "- скопище пауков в банке.
Чья б мычала...