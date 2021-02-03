В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Мозеса

Стали известны планы московского «Спартака» относительно нигерийского хавбека Виктора Мозеса, арендованного у лондонского «Челси» до конца сезона-2020/2021. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

По словам директора по связям с общественностью «красно-белых» Антона Фетисова, стороны пока не обсуждали возможный выкуп 30-летнего футболиста. Вопрос о полноценном трансфере Мозеса будет рассмотрен в конце сезона.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Виктор принял участие в девяти встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.