Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Мозеса

03 Февраля 2021, 09:47,

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Стали известны планы московского «Спартака» относительно нигерийского хавбека Виктора Мозеса, арендованного у лондонского «Челси» до конца сезона-2020/2021. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

По словам директора по связям с общественностью «красно-белых» Антона Фетисова, стороны пока не обсуждали возможный выкуп 30-летнего футболиста. Вопрос о полноценном трансфере Мозеса будет рассмотрен в конце сезона.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Виктор принял участие в девяти встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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Комментарии (1)
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Super fanat
03 Февраля 2021, 09:57

Может. у него и недостаточно мотивации в чемпионате России, но это игрок совсем другого класса. Таких надо держать близко к себе... Ведь это именно показатель европейского класса, а таких игроков, плюс проверенных в Европе, на рынке очень и очень мало! Потому не вижу варианта, при котором Спартак вернёт Мозеса в клуб назначения.

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