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Слуцкий рассказал, когда Бакаев вернётся в общую группу

02 Февраля 2021, 23:30,

Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, когда полузащитник Солтмурад Бакаев вернётся в строй.

«Если беговую работу он сможет сделать без дополнительных болей, то, может быть, на третьем сборе он присоединится к общей группе. Когда длинная травма, прогнозы строить всегда сложно», - цитирует российской специалиста пресс-служба «Рубина».

21-летний Бакаев сыграл девятнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Напомним, что Солтмурад перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», при этом «красно-белые» сохранили за собой право обратного выкупа российского полузащитника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Солтмурад Бакаев
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