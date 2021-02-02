Слуцкий рассказал, когда Бакаев вернётся в общую группу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, когда полузащитник Солтмурад Бакаев вернётся в строй.

«Если беговую работу он сможет сделать без дополнительных болей, то, может быть, на третьем сборе он присоединится к общей группе. Когда длинная травма, прогнозы строить всегда сложно», - цитирует российской специалиста пресс-служба «Рубина».

21-летний Бакаев сыграл девятнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Напомним, что Солтмурад перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», при этом «красно-белые» сохранили за собой право обратного выкупа российского полузащитника.