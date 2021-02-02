Слуцкий рассказал, когда Бакаев вернётся в общую группу

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02 Февраля 2021, 23:30,
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, когда полузащитник Солтмурад Бакаев вернётся в строй.
«Если беговую работу он сможет сделать без дополнительных болей, то, может быть, на третьем сборе он присоединится к общей группе. Когда длинная травма, прогнозы строить всегда сложно», - цитирует российской специалиста пресс-служба «Рубина».
21-летний Бакаев сыграл девятнадцать матчей за казанский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Напомним, что Солтмурад перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», при этом «красно-белые» сохранили за собой право обратного выкупа российского полузащитника.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Солтмурад Бакаев