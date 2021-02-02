Глушенков – о переходе в «Химки»: «Хороший клуб с серьезными задачами»

Полузащитник Максим Глушенков прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьезными задачами, как на этот сезон, так и на следующий. Буду стараться показать себя, забивать голы и помочь «Химкам», - цитирует Глушенкова пресс-служба подмосковного клуба.

21-летний россиянин является воспитанником «Чертаново», но с 2019 года выступает за московский «Спартак». В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в пяти матчах «красно-белых», проведя на поле в общей сложности всего лишь 87 минут.

После девятнадцати туров «Химки» занимают одиннадцатое место в РПЛ.