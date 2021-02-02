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​Изменения в регламенте позволили «Химкам» арендовать Глушенкова у «Спартака»

02 Февраля 2021, 19:52,

Global Look Press

«Химки» объявили об аренде у «Спартака» полузащитника Максима Глушенкова. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Подмосковный клуб смог подписать Глушенкова благодаря изменениям регламента Премьер-лиги. Ранее в этом сезоне «Химки» арендовали у «Спартака» Александра Ломовицкого и Резиуана Мирзова, но первый из них покинул «Химки» ещё осенью. РФС решил, что ограничения по количеству арендованных у одного клуба игроков должно касаться их одновременного пребывания в команде, а не общего количества в сезоне.

21-летний Максим Глушенков в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» лишь пять игр, поскольку осенью получил серьёзную травму.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Химки, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Максим Глушенков
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