​Изменения в регламенте позволили «Химкам» арендовать Глушенкова у «Спартака»

«Химки» объявили об аренде у «Спартака» полузащитника Максима Глушенкова. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Подмосковный клуб смог подписать Глушенкова благодаря изменениям регламента Премьер-лиги. Ранее в этом сезоне «Химки» арендовали у «Спартака» Александра Ломовицкого и Резиуана Мирзова, но первый из них покинул «Химки» ещё осенью. РФС решил, что ограничения по количеству арендованных у одного клуба игроков должно касаться их одновременного пребывания в команде, а не общего количества в сезоне.

21-летний Максим Глушенков в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» лишь пять игр, поскольку осенью получил серьёзную травму.