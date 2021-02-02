​РФС изменил регламент РПЛ прямо по ходу сезона

Юридический комитет Российского футбольного союза внёс поправки в регламент сезона Премьер-лиги прямо по ходу сезона, о чём сообщается на сайте РФС.

Речь идёт о пункте, согласно которому в течение сезона один клуб не может арендовать у другого конкретного клуба более двух футболистов. После внесения поправок один клуб может арендовать у другого конкретного клуба большее количество игроков, если кто-то из перешедших ранее игроков был исключён из заявки.

Таким образом, теперь пункт регламента сводится к тому, что в заявке одного клуба одновременно не может быть более двух игроков, арендованных у другого конкретного клуба