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​Слуцкий – о ситуации «Тамбова»: «РПЛ нужно ужесточать требования по лицензированию»

02 Февраля 2021, 19:01,

Global Look Press

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу катастрофической ситуации, которая сложилась в «Тамбове». Клуб испытывает серьёзнейшие финансовые трудности и рискует исчезнуть с футбольной карты России. Появлялась информация, что тамбовчане могут не доиграть даже нынешний сезон.

«В случае с «Тамбовом» всё к этому шло, и это не являлось каким-то секретом. Это говорит о том, что РПЛ нужно ужесточать требования по лицензированию», - сказал Слуцкий , чьи слова приводит пресс-служба казанцев.

Тренер «Рубина» предлагает взять за основу ситуацию в других странах. В Англии и Голландии, где ранее работал Слуцкий, клубы перечисляют гарантированный бюджет в федерацию ещё до начала сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Тамбов
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