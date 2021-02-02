​«Рубин» и «Химки» сыграли вничью под присмотром Черчесова

Во вторник на сборах в Турции проходил контрольный поединок с участием двух представителей российской Премьер-лиги – «Рубин» встречался с «Химками». На игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Казанцы вели после первого тайма со счётом 2:0. Сначала из центра штрафной площади точно пробил Джордже Деспотович, а затем классным ударом со штрафного отметился Дарко Йевтич.

После перерыва представители Подмосковья отыгрались благодаря дублю Резиуана Мирзова. Счёт 2:2 стал итоговым, «Рубин» и «Химки» победителя выявить не смогли.