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​«Рубин» и «Химки» сыграли вничью под присмотром Черчесова

02 Февраля 2021, 17:20,

Евро-Футбол.Ру

Во вторник на сборах в Турции проходил контрольный поединок с участием двух представителей российской Премьер-лиги – «Рубин» встречался с «Химками». На игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Казанцы вели после первого тайма со счётом 2:0. Сначала из центра штрафной площади точно пробил Джордже Деспотович, а затем классным ударом со штрафного отметился Дарко Йевтич.

После перерыва представители Подмосковья отыгрались благодаря дублю Резиуана Мирзова. Счёт 2:2 стал итоговым, «Рубин» и «Химки» победителя выявить не смогли.

Протокол игры  
Рубин 2:2 Химки

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Станислав Черчесов, Химки
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