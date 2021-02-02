​«Рубин» и «Химки» сыграли вничью под присмотром Черчесова

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02 Февраля 2021, 17:20,
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Во вторник на сборах в Турции проходил контрольный поединок с участием двух представителей российской Премьер-лиги – «Рубин» встречался с «Химками». На игре присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Казанцы вели после первого тайма со счётом 2:0. Сначала из центра штрафной площади точно пробил Джордже Деспотович, а затем классным ударом со штрафного отметился Дарко Йевтич.
После перерыва представители Подмосковья отыгрались благодаря дублю Резиуана Мирзова. Счёт 2:2 стал итоговым, «Рубин» и «Химки» победителя выявить не смогли.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Станислав Черчесов, Химки