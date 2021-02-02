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​«Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей

02 Февраля 2021, 16:29,

Global Look Press

На сайте прокуратуры Тамбовской области размещена информация о вынесении штрафа «Тамбову» на сумму в пятьдесят тысяч рублей. Футбольный клуб наказан за невыплату своим сотрудникам заработной платы за сентябрь и октябрь прошлого года. Речь идёт о сумме почти в 118 миллионов рублей.

Ранее появилась информация о том, что в «Тамбове» осталось только девять футболистов, а остальные забрали свои документы. «Волки» рискуют не доиграть нынешний сезон. Ситуация должна проясниться в ближайшую неделю.

После девятнадцати сыгранных туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с тринадцатью очками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Февраля 2021, 17:59

Распад всё ближе. Впрочем, сами себя довели, но больно наблюдать, как в России зачастую исчезают с футбольной карты клубы, причём вышки.

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