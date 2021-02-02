​Паршивлюк отреагировал на резкий ответ Карреры

Бывший футболист «Спартака» Сергей Паршивлюк отреагировал на резкий ответ Массимо Карреры. Итальянский тренер назвал слова Паршивлюка о своём уходе из московской команды чушью собачей.

«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карреры, которого я в своём интервью ни в чём не обвинял», - написал Паршивлюк на своей страничке в Instagram.

Сергей Паршивлюк покинул «Спартак» в 2016 году. Всего в составе московской команды футболист провёл 173 матча, в которых записал на свой счёт три гола и шестнадцать результативных передач на партнёров.

Массимо Каррера был главным тренером «Спартака» в период с 2016 по 2018 год.