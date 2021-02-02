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Каррера: «Паршивлюк сказал чушь собачью»

02 Февраля 2021, 12:51,

ФК "Краснодар"

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера выразил резкое несогласие с версией игрока «Динамо» Сергея Паршивлюка о причинах смены команды. Также игрок отметил, что старожилы команды вынудили его уйти, и с некоторыми их них он до сих пор не здоровается, а те опускают глаза.

- Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью, - сказал Каррера Metaratings.

Примечательно, что в своем интервью футболист отмечал, что подобную реакцию на его слова можно ждать и от предшественника Карреры Дмитрия Аленичева.

После ухода из «Спартака» Паршивлюк также поиграл в «Анжи» и «Ростове».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Сергей Паршивлюк
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