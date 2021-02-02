Паршивлюк: «Если играли в «камень, ножницы, бумага», то не заканчивали, пока Дзюба не победит»

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02 Февраля 2021, 12:26,
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк дал характеристику бывшему одноклубнику по «Спартаку» Артёму Дзюбе.
- Человек не любит проигрывать вообще ни во что. Если играли в «камень, ножницы, бумага», то не заканчивали, пока он не победит, - приводит слова Паршивлюка Sport24. Также Дзюба был удостоен эпитета «победитель по характеру».
Футболисты с перерывами вместе играли в «Спартаке» с 2007 по 2015 год. Паршивлюк также поиграл в «Анжи» и «Ростове». Дзюба помимо выступлений в нынешней команде на правах аренды играл в «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале». В 23 матчах текущего сезона Артём Дзюба забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Динамо Москва, Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк
Не любит проигрывать парень, не любит. Эта капризность даже кое-кого напоминает.