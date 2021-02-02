Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Паршивлюк: «Если играли в «камень, ножницы, бумага», то не заканчивали, пока Дзюба не победит»

02 Февраля 2021, 12:26,

Global Look Press

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк дал характеристику бывшему одноклубнику по «Спартаку» Артёму Дзюбе.

- Человек не любит проигрывать вообще ни во что. Если играли в «камень, ножницы, бумага», то не заканчивали, пока он не победит, - приводит слова Паршивлюка Sport24. Также Дзюба был удостоен эпитета «победитель по характеру».

Футболисты с перерывами вместе играли в «Спартаке» с 2007 по 2015 год. Паршивлюк также поиграл в «Анжи» и «Ростове». Дзюба помимо выступлений в нынешней команде на правах аренды играл в «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале». В 23 матчах текущего сезона Артём Дзюба забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Динамо Москва, Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
02 Февраля 2021, 12:36

Не любит проигрывать парень, не любит. Эта капризность даже кое-кого напоминает.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола