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Грицаенко: «Рубину» по силам обыграть любого соперника»

02 Февраля 2021, 11:00,

Global Look Press

Защитник Алексей Грицаенко высказался о своем переходе в казанский «Рубин».

«Коллектив супер. Не хотелось бы загадывать наперед, но отмечу, что в каждой игре нужно выкладываться на 100%. «Рубину» по силам обыграть любого соперника», - передает слова футболиста пресс-служба казанского клуба.

До перехода в «Рубин» 25-летний защитник выступал за «Тамбов». Грицаенко принял участие в 11 поединках, отметившись одним забитым мячом.

«Рубин» занимает девятое место в Премьер-лиге после 19 проведенных туров. На счету команды Леонида Слуцкого 28 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Алексей Грицаенко
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