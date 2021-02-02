Евсеев рассказал, может ли он возглавить «Спартак»

Российский тренер Вадим Евсеев, известный по работе в «Уфе», ответил на вопрос о возможном назначении наставником московского «Спартака».

«Не позовут меня. Успокойтесь. Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагаете. Эти разговоры были еще летом. Я спокойно к этому отношусь», - заявил специалист на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы» в прошлом году. В настоящий момент он находится без клуба.

Ранее стало известно, что Доменико Тедеско покинет пост рулевого «красно-белых» по окончании нынешнего сезона.

По итогам 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.