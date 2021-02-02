Костюков – о переходе в «Рубин»: «Рад оказаться в таком большом клубе»

Полузащитник Михаил Костюков прокомментировал переход в «Рубин».

«Рубин» - большой клуб, я рад оказаться здесь. Очень амбициозная молодая команда, которой по силам очень многое, подобраны сильные исполнители», - цитирует Костюкова пресс-служба казанского клуба.

29-летний Костюков первую часть сезона провёл в «Тамбове», за который он сыграл восемнадцать матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Российский полузащитник является воспитанником нижегородского футбола.

«Рубин» после девятнадцати туров занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.