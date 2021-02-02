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Сигурдссон: «Мы приближаемся к оптимальным кондициям»

02 Февраля 2021, 00:07,


Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что команда приближается к оптимальным кондициям.

«Мы все приближаемся к оптимальным кондициям. Думаю, что в предстоящих спаррингах почти каждый уже сможет играть по 90 минут. Матчевая нагрузка отличается от тренировочной, и она нам тоже необходима», - цитирует Сигурдссона пресс-служба «армейцев».

21-летний исландец перешел в ЦСКА в августе 2018 года. В нынешнем сезоне Сигурдссон сыграл девятнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

После девятнадцати туров «красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 37 зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Арнор Сигурдссон
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Февраля 2021, 00:26

Сезон пока складывается очень хорошо, пусть за чемпионство побороться шансов мало, но зона ЛЧ практически обеспечена. Ганчаренко молодец, надеюсь, не попытается уйти в отставку, как он частенько делает. Надеюсь, сезон в России будет интересный и благодаря ЦСКА в том числе, а то без борьбы за чемпионство чемпионат тухлый.

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