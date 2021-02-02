Сигурдссон: «Мы приближаемся к оптимальным кондициям»

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что команда приближается к оптимальным кондициям.

«Мы все приближаемся к оптимальным кондициям. Думаю, что в предстоящих спаррингах почти каждый уже сможет играть по 90 минут. Матчевая нагрузка отличается от тренировочной, и она нам тоже необходима», - цитирует Сигурдссона пресс-служба «армейцев».

21-летний исландец перешел в ЦСКА в августе 2018 года. В нынешнем сезоне Сигурдссон сыграл девятнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

После девятнадцати туров «красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 37 зачетных баллов.