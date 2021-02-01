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Соболев спел песню «Знаешь ли ты» на командном ужине «Спартака»

01 Февраля 2021, 22:32,

Global Look Press

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев спел песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим на командном ужине.

Отметим, что Соболев стал футболистом «красно-белых» год назад, за это время он сыграл двадцать шесть матчей за московский клуб, забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что 23-летний нападающий был прооперирован в ноябре, он вернулся в общую группу «Спартака» лишь на сборах в ОАЭ.

После девятнадцати туров подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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