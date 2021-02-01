Соболев спел песню «Знаешь ли ты» на командном ужине «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев спел песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим на командном ужине.

Отметим, что Соболев стал футболистом «красно-белых» год назад, за это время он сыграл двадцать шесть матчей за московский клуб, забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что 23-летний нападающий был прооперирован в ноябре, он вернулся в общую группу «Спартака» лишь на сборах в ОАЭ.

После девятнадцати туров подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».