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Грицаенко и Костюков стали игроками «Рубина»

01 Февраля 2021, 21:44,

Global Look Press

Сразу два бывших футболиста «Тамбова» перешли в «Рубин».

Как сообщает пресс-служба казанцев, клуб пополнили 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний полузащитник Михаил Костюков. Соглашение с футболистом обороны рассчитано на четыре года, он будет выступать за «Рубин» под 27 номером. Что касается Костюкова, то и он заключился с клубом контракт сроком на четыре года. Михаил выбрал себе номер 14.

Оба футболиста перешли в «Рубин» на правах аренды.

Подопечные Леонида Слуцкого после девятнадцати туров занимают девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 28 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Алексей Грицаенко, Михаил Костюков
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