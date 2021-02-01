Каррера: «Если Промес вернётся в «Спартак», то будет иметь большое значение для команды»

|
01 Февраля 2021, 20:30,
|
|
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым отреагировал на возможное возвращение полузащитника «Аякс» Куинси Промеса в стан «красно-белых».
- Как вы считаете, в случае возвращения, сможет ли Промес играть так ярко, как в бытность вашего тренерства в Спартаке?
- Куинси Промес отличный футболист, я уверен, что если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал!
Напомним, что 29-летний голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в испанскую «Севилью», сумма трансфера составила чуть больше двадцати миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Куинси Промес