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Каррера: «Если Промес вернётся в «Спартак», то будет иметь большое значение для команды»

01 Февраля 2021, 20:30,

fratria.ru

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым отреагировал на возможное возвращение полузащитника «Аякс» Куинси Промеса в стан «красно-белых».

- Как вы считаете, в случае возвращения, сможет ли Промес играть так ярко, как в бытность вашего тренерства в Спартаке?

- Куинси Промес отличный футболист, я уверен, что если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал!

Напомним, что 29-летний голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в испанскую «Севилью», сумма трансфера составила чуть больше двадцати миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Куинси Промес
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