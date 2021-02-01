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​«Ростов» показал расписание матчей на втором сборе

01 Февраля 2021, 19:36,

ФК "Ростов"

Пресс-служба «Ростова» опубликовала расписание игр команды на втором сборе. Четвёртого февраля команда Валерия Карпина сыграет с «Краснодаром», восьмого февраля – с тбилисским «Локомотивом», а четырнадцатого февраля – с «Локомотивом» из Москвы. Ещё один контрольный матч ростовчане проведут одиннадцатого числа, однако имя соперника на эту дату пока неизвестно.

Отметим, что к возобновлению сезона «Ростов» готовится в испанской Марбелье. После первой части сезона «жёлто-синие» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на девять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Краснодар, Ростов
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